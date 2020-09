El cantante de la orquesta salsera Zaperoko, Marvin Salas, más conocido en el medio como “Zaperokito”, denuncia directamente a Toño Centella de ser el autor intelectual de las diversas amenazas de muerte que viene recibiendo hace algún tiempo.

“Responsabilizo al señor Antonio Wilder Vásquez Domínguez, más conocido como Toño Centella, si es que le llega pasar algo a mi o a mi familia (...) He pedido garantías para que la justicia se haga cargo de esto, porque yo no me quiero morir”, comenzó contando.

Y es que el artista asegura que desde que salió a la luz todo el escándalo sobre la presunta infidelidad de la aún esposa del chichero y él, las amenazas no han cesado, pues ahora tiene que vivir en casa de distintos familiares porque se vio obligado a dejar su hogar en el Callao.

“Primo, te crees atrasador no, ya te ca** te voy a matar. Estoy en el penal, te estoy hablando del penal. Vas a ver”, se escucha decir en la misteriosa llamada.

Asimismo, ’Zaperokito’ habría recibido varios videos aterradores a través de sus redes y Whatsapp. En uno de ellos se puede apreciar a varias personas dentro de un auto con máscaras y pistolas en la mano, y de fondo se escucha la canción de Toño Centella.

“Llegaron en una camioneta, entraron corriendo y desde acá comenzaron a disparar como locos. Fueron más de 15 balazos y salieron corriendo y gritando que era una advertencia”, relató el integrante de la agrupación salsera.