El cantante de cumbia, Tony Rosado, se mostró descontrolado en su último concierto, hasta donde llegaron las cámaras del programa de Magaly Medina.

El “Ruiseñor de la cumbia” lanzó todo tipo de comentarios desde el escenario, sorprendiendo a propios y extraños. Tras dirigirse a Magaly Medina, Tonny Rosado negó ser un delincuente, asesino o violador.

“Hay una señora que salió en televisión a decirme que soy un delincuente, ¿Yo a quién he matado?, ¿A quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, dijo Tony Rosado en un concierto donde habían niños menores de edad.

Según Tony Rosado, querían terminar con su carrera, por lo que lo acusarían de insultar a las mujeres. “Solo he dicho una lisura nada más. Después de 40 años, no saben cómo hacerle daño al artista que tiene muchos años cantando, que ha comenzado desde abajo, que se ha sacado el ancho para llegar a donde estoy ahora. No saben cómo tumbarlo, más bien gracias a esa señora (Magaly Medina) por haber despertado al público”.

La Fiscalía ya le abrió una investigación a Tony Rosado, sin embargo, él continúa realizando este tipo de espectáculos y diciendo diferentes improperios desde el escenario.