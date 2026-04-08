Al seguir una tradición centenaria, que marca la temporada de cosecha, la provincia de Kampong Speu, en Camboya, acogió una gran carrera en que 80 pares de bueyes compitieron arrastrando carretas de madera que, con sus expertos conductores, suelen utilizarse para ceremonias de boda.

Los bueyes, que llevan coloridas máscaras o tocados, deben correr alrededor de una pista de tierra de un kilómetro.

“Es nuestra versión de la Fórmula 1”, afirman los lugareños.

Historia

En la provincia de Kampong Speu, Camboya, los bueyes ocupan un lugar central en la agricultura y la cultura local, siendo protagonistas de la ceremonia real de arado (Real Ploughing Ceremony) para augurar las cosechas y de las tradicionales carreras de carros de bueyes durante el Año Nuevo Jemer.

Estos animales son fundamentales para el trabajo de campo en esta zona rural.

Los bueyes son animales nobles y muy trabajadores.