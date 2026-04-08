La presencia masiva de observadores nacionales y extranjeros, en la mayor cantidad que registra nuestra historia, garantiza, con una adecuada supervisión, la transparencia e integridad de las Elecciones Generales 2026, cuyo acto central será la votación del 12 de abril.

Así lo advirtió el director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Pérez Duharte, al precisar que se acreditó a 487 observadores internacionales para supervisar los comicios peruanos y que, con los días, la cifra superará los 500.

Internacionales

Entre las delegaciones de observadores están la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con su Misión de Observación Electoral (MOE), dirigida Víctor Rico e integrada por más de 90 especialistas de 22 países para analizar áreas críticas como el financiamiento político, la justicia electoral y el uso de tecnología.

La Unión Europea (MOE UE) incorporó 50 observadores de corto plazo que se suman a los 50 que ya operan en varios departamentos del país desde marzo.

En total serán 150 observadores de la MOE UE para supervisar la jornada electoral, reveló el jefe del conjunto de la misión, Alexander Grey.

Peruanos

Del lado peruano destacan los cuatro mil observadores acreditados por la Asociación Civil Transparencia.

Tras la votación del domingo, los observadores emitirán informes preliminares y recomendaciones.

Participarán miembros de 30 organizaciones internacionales, así como de seis organismos diplomáticos y cooperantes, indicó Pérez.