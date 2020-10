Tula acudió psicóloga para asimilar enfermedad de su esposo: “¿Por qué a mí? me preguntaba”

Tula Rodríguez vive momentos difíciles. A pesar de que confiaba en un milagro, tras dos años de lucha intensa, su esposo Javier Carmona partió inevitablemente dejándola sumida en medio de la tristeza.

La conductora ha preferido guardar distancia hasta sanar las heridas, pero hace más de un mes habló con OJO, abrió su corazón y reveló todo lo que tuvo que enfrentar tras la grave enfermedad de su compañero, terrible situación que le cambió la vida.

“Me sentía feliz, tranquila, con mi casa, mi familia, mi esposo, mi hija, mi negocio, y de un día para otro ¡Boom! Todo cambió de un día para otro, y te das cuenta que sin salud no haces nada, o eres nada. Tras la enfermedad de Javier me tocó ser cabeza de familia, cuidar de mi trabajo y sudármela, literalmente”, dice.

TERAPIA PSICOLÓGICA

No fue fácil poder enfrentar una realidad terrible y abrumadora, Tula tuvo que pedir ayuda profesional. “Primero fue la negación, luego la aceptación, luego entras a la ansiedad y dices: ¿Por qué a mí? Si estoy arrodillada pidiendo a Dios”, cuenta.

“Pasé por todas las etapas, pero siempre terminaba preguntándome ¿Por qué a mí? Yo creyendo que estoy haciendo todo lo correcto y lo que Dios quiere y todo, y no hay respuesta. Pero sí hay respuesta, y a pesar de todo sí tengo mucho que agradecer. Entonces yo le decía a la psicóloga, pero ¿Por qué? Veinticuatro meses después de lo que sucedió, es demasiado”.

SU HIJA, SU MOTOR

La conductora de “En boca de todos” no duda en afirmar que su hija es quien la motiva para afrontar todo lo que ha tenido que pasar. “Cuando hablo con Valentina -porque ella es mi punto débil- me doy cuenta que ella es por la que estoy derrotada, elevada y por la que tengo que salir adelante. Hoy estoy en el momento donde digo que todo tiene un propósito”, agrega la exvedette.

“Cuando mi hija Valentina se pone mal, yo le digo: ‘hija, nosotras tenemos que agradecer que tienes un papá que desde que se enteró que estabas en mi vientre te quiso mucho’. Javier me decía: ‘Ay Dios mío, si es una mujer, ya nació la persona que va a hacer de mí lo que quiera’”.

Tula Rodríguez y Javier Carmona: un amor que inició hace más de 13 años

FAMILIA UNIDA

La también actriz de telenovelas y teatro, recuerda muchos instantes al lado de su esposo, pero hay uno especial que quedará en el recuerdo. “Mi hija nació con un tema auditivo, que en ese momento también dije ¿Por qué? Como pareja nos unió muchísimo más y pasamos por unos procesos difíciles para la operación. Tuvimos que viajar y recuerdo que estábamos ahí, yo por supuesto quebrada y él me abrazaba y me decía: ‘Aquí estamos juntos, de esta vamos a salir. ¿De qué cosa no vamos a salir juntos, no?’. Entonces le digo a mi hija, que no ha habido un solo día en el que no te haya dicho que te ama. No hay un solo día que no haya dicho: ‘Esta es mi familia con la que quiero estar el resto de mi vida’”.