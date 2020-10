Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para contar un poco cómo había sido todo su viaje por el norte de nuestro país. Y es que la conductora de “En boca de todos” conmovió a sus seguidores al mostrar lo que su hija Valentina habría puesto en una declaración jurada que se presenta para el traslado de los menores de edad en un avión.

En dicho formulario tienen que firmar los padres de familia o apoderados, en este caso, la también actriz mostró que en la zona donde debía firmar el fallecido Javier Carmona, su pequeña habría escrito un sentido mensaje.

“Este es el documento que tiene que llenar para los chicos menores de edad. También hay para adultos... Esto lo llenó Vale”, escribió la presentadora como descripción de la fotografía, donde claramente se puede apreciar que donde dice ‘firma del padre’, Valentina puso ‘en el cielo’.

Asimismo, Tula Rodríguez asegura que necesitaba este viaje junto a su hija para poder sanar las heridas que están muy recientes. “Este viaje para Valentina y para mi ha sido muy sanador. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos quedado mirando el mar, dentro de la casa, pero era importante estar juntas porque después de todo llegamos a la conclusión que solo tenemos agradecimiento de los casi 13 años que hemos pasado juntos”, expresó.

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mi, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar a vivir sin él y ser felices porque eso es lo que él quisiera”, finalizó.

