Desde Miami, la conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, se mostró feliz y contó que volverá muy recargada al Perú tras encontrarse con muchas personas que quiere y tras hacer “locuras”.

“Valentina también está feliz, feliz, estoy feliz. Además he hecho locuras, sí, cosas que no hago normalmente, por ejemplo perforarme y así mi hija quería”, contó Tula Rodríguez, quien se hizo un segundo huequito en las orejas a petición de su hija.

Además, Tul Rodríguez reflexionó un poco y dijo que normalmente no se atreve ha hacer muchas cosas, por lo que ahora decidió hacerlas pues vida solo hay una.

“Sí tengo derecho, no lo hago nunca. He hecho cosas que en verdad no hacía antes y por eso estoy contenta porque me atreví, a la michi con tanta tontería. La vida es una y hay que vivirla”, agregó la conductora de televisión.

Tula Rodríguez se reincorporará este lunes 9 de agosto al programa “En Boca de Todos” tras unas merecidas vacaciones.

TE PUEDE INTERESAR