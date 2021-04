Tula Rodríguez utilizó unos minutos del programa ‘En boca de todos’ para criticar duramente el accionar de la cantante, Yahaira Plasencia, quién fue la protagonista de un bochornoso escándalo el fin de semana tras celebrar su cumpleaños en plena pandemia del Covid-19.

La conductora se mostró furiosa con la actitud de la ‘reina del totó' y calificó de ‘vergonzosa’ su proceder.

“La verdad es una vergüenza, si a te da la gana de hacer lo que te da la gana y arriesgar a tu familia hazlo tú. Es una pena y un vergüenza... Has cumplido 27 años, eres una mujer grande, eres una mujer adulta y tiene que saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal”, indicó muy indignada.

Asimismo, la presentadora recordó que por culpa de las personas irresponsables perdió a su mamá debido al coronavirus.

“Los que hemos perdido un familiar, los que sabemos que es perder a alguien cercano por esto sabemos lo que se siente realmente y cuando te escucho decir a ti ‘tengo la bendición de tener a mis padre sanos’, ¿Quién como tú?, yo no, yo tuve que perder a mi madre por esta situación, pero en mi caso fue porque yo trabajo y no tengo otra opción... Tenemos más de un año de restricción y escucho: ‘todos nos podemos equivocar’, pero en este caso estamos hablando de vidas, estamos en el pico de la segunda ola, ya se están hablando de una tercera ola. No hay camas UCI, no hay oxígeno, los balones son impagables. Esto me parece vergonzoso y tiene que haber una sanción laboral y en todo aspecto”, sentenció con la voz entrecortada.

