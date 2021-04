La conductora Tula Rodríguez reapareció este lunes 5 de abril en el programa “En boca de todos” y no pudo evitar quebrarse al recordar a su madre, doña Clara Quintana, tras cumplirse una semana de su muerte.

“Hay cosas en las uno nunca está preparada, en las que uno dice “yo soy fuerte, yo puedo”, pero es difícil y es mucho más doloroso cuando eres, digamos, en mi caso, que todo el mundo se entera”, fueron las primeras palabras de Tula Rodríguez.

La conductora empezó a llorar al recordar que su madre quien la llevó, cuando tenía solo 15 años, al primer cásting para que se convierta en bailarina.

“Si hay una persona que estoy segura que quisiera verme aquí es justamente mi mamá. Cuando yo tenía 15 años es mi mamá quien me llevó para estos cásting, cuando empecé recién como bailarina. Si hay alguien que amaba y disfrutaba verme en los escenarios era ella”.

Además, Tula Rodríguez aseguró que cree en la vida después de la muerte: “Cuando mi esposo fallece yo paré un mes y ella me decía ‘no puedes parar tanto’. A mi mamá hoy le toca vivir su vida eterna, los que creemos en Dios sabemos que existe vida después de esta y cuando me dicen ‘cómo haces’, pues me toca aceptar que Dios decidió llevársela, aún yo creyendo que a ella le faltaba aquí, pues tengo que aceptar los propósitos de Dios”.

“Tengo una baja en el equipo porque eso éramos, un equipo en mi casa. Tengo el corazón apretadísimo igual que mis hermanos, igual que mi papá, su compañero de muchos años”, concluyó.

Fotos y video: América Televisión

