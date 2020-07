La conductora de televisión, Tula Rodríguez cumple este jueves 2 de julio 43 años de edad y se emociono al escuchar el saludo de su hija, producto del amor con Javier Carmona.

La menos dijo estar orgullosa por la mamá que tiene y le prometió ser la hija y mujer que su mamá y su papá quieren que sea.

Estas últimas palabras conmovieron hasta el llanto a Tula Rodríguez, quien dijo: “Mi princesa. No quiero llorar porque ella me ve y de echo ella me da el motor de vida en general”.

“Ella es una niña buenisima, por la que me levanto y a quien haré una gran mujer porque esa es mi consigna de vida hoy por hoy”, agregó Tula Rodríguez con lágrimas en los ojos.

La conductora de “En Boca del Todos” actualmente pasa un comento complicado por la salud de su esposo Javier Carmona, sin embargo siempre tiene una sonrisa en el rostro.

Tula Rodríguez se emocionada con saludo de cumpleaños de su hija y llora en vivo

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie Arizaga habla sobre su relación con Jota Benz

Angie Arizaga habla sobre su relación con Jota Benz

TE PUEDE INTERESAR