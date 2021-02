Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para escribir una reflexiva publicación sobre la importancia de la familia en los momentos de dificultad.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Estas en Todas’, compartió el mensaje junto a una fotografía con todos sus seres queridos.

“RESILIENCIA le llaman??? Es esa capacidad que tenemos para superar circunstancias, y a mi me tocó muchas... pero como no sentirme afortunada si tengo en mi vida a Vale, a mis papis y mis amores perrunos”, se lee en el inicio del post.

“Cuando creo que ya no puedo, que se me agotaron las fuerzas y la sonrisa se esfuma, ellos me activan y aunque pueden haber días donde la pena me invada, Dios me muestra su amor nuevamente y me dice ‘Estoy aquí'. No es fácil ser ahora mamá y papá, pero descubrí que mi capacidad de resiliencia potencia mi felicidad”, añadió.

En cuestión de minutos la publicación se lleno de likes y de comentarios positivos.

Cabe indicar que el día de ayer, Tula Rodríguez utilizó unos minutos de su programa para enviarle un emotivo saludo de cumpleaños a su difunto esposo, Javier Carmona.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez y su tierno saludo a Javier Carmona por su cumpleaños: “Un besito para mi esposito”

Tula Rodríguez y su tierno saludo a Javier Carmona por su cumpleaños: “Un besito para mi esposito” | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR