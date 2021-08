La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, habló sobre su deseo de volver a enamorarse ahora que es viuda.

Tula Rodríguez reafirmó que efectivamente quiere conocer a un buen hombre, pero tampoco lo está buscando desesperadamente.

“Siempre me preguntan mi estado y aclaré el tema de Marco, es imposible que yo tenga algo con él. Ahorita estoy soltera y cuando me preguntaban antes, decía ‘no’, pero ahora es ‘no sé’. Que pase lo que tenga que hacer”, acotó.

Agregó que tiene derecho a enamorarse, pues ha estado con las personas que partieron hasta el último momento, en referencia a su exesposo Javier Carmona.

“No tengo deuda de nada. He estado hasta el último momento con las personas que partieron, literal hasta el último aliento de las personas que partieron. Esas personas quisieran que esté feliz y por eso he decidido darme la oportunidad para mí”.

Sobre sus gusto personales dijo que los prefiere mayores. “A mí nunca me han gustado menores que yo. Me parece mucho más exótico tener una conversación interesante, que me deslumbren, que con un muchachito que recién está empezando a vivir cuando yo ya he tenido una historia. Yo Tula sentiría un desnivel”.

Finalmente, la conductora Tula Rodríguez dijo tener la aprobación de su hija. “Estoy tranquila porque tuve una conversación con Valentina y ella misma me dijo que ya retire muchas cosas de su papá. Era importante la opinión de mi hija. Ella es mi princesa, pero ella también me dice que yo sea feliz”.

