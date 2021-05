Jossmery Toledo decidió pronunciarse sobre los comentarios un tanto subidos de tono que realizaron recientemente los periodistas de Gol Perú, Jorge Kieffer Solari y Maxi, sobre ella y Fátima Segovia. Y es que la expolicía lamentó este hecho y hasta lo calificó de lamentable.

Todo sucedió cuando la modelo se encontraba como invitada especial en ‘En Boca de Todos’ para participar en un concurso de belleza organizado por el mismo equipo de producción. Sin embargo, tras su presentación, Tula Rodríguez hizo un desatinado comentario al respecto.

“Sin querer he grabado un audio detrás, pero no quiero meterlos en problemas, así que no lo voy a lanzar”, dijo la conductora, haciendo referencia a lo que sucedió con la exsuboficial. “Jossmery anda ocasionando problemas en todos lados”, agregó.

Cabe señalar que los periodistas deportivos de Gol Perú han sido fuertemente criticados en redes sociales por los comentarios machistas que realizaron. Incluso, hasta se vieron en la obligación de pedir disculpas públicas a las modelos.

