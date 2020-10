La conductora Tula Rodríguez estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” para contar un poco más sobre la complicada situación que vive tras el triste fallecimiento de su esposo Javier Carmona, quien dejó este mundo a fines del mes de setiembre.

“Estoy en esos momentos donde uno asume la nueva etapa que nos toca a Valentina y a mi, porque ahora somos dos. He estado dos años acompañando a mi esposo, pero Dios decidió llevárselo para que esté en una mejor vida, y eso es lo que nos repetimos toda la familia, que él ya está mejor”, comenzó contando.

“Estoy en la etapa donde estoy abrazándola a Valentina que tiene 11 años, tiene muchas preguntas, pero es lo que toca (...) No fue una situación fácil, estuve acompañándolo hasta su último suspiro. Fueron momentos duros, pero tengo la tranquilidad porque pude honrar el compromiso que hicimos: hasta que la muerte nos separe”, agregó.

Asimismo, la también actriz reveló que se irá unos días de viaje a Máncora junto a su pequeña hija para poder despejar un poco la mente luego de vivir este complicado luto.

“Valentina es lo que más me preocupa porque es chiquita, porque perder a su papá debe ser duro y es algo que nos ha marcado (...) Me voy de viaje, gracias a ti Maju porque me estás dando tu casa en Máncora. Me voy con mi hija a gritar, a llorar quizá, pero es como botar todo porque me muero por estar en el programa”, expresó.

“Estoy tranquila porque pude cumplir las promesas que le hice a mi esposo, cuidar de mi hija, salir adelante. En muy difícil, pero la vida hay que celebrarla y hacer lo correcto aquí porque no sabemos cuando nos cambia la vida”

Tula Rodríguez reaparece y habla sobre Javier Carmona - Ojo