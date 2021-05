Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y revelar cuáles serán sus planes en este Día de la Madre.

Y es que la conductora de ‘En boca de Todos’ se grabó mientras se encontraba cocinando, y comentó que su hija Valentina cada día estaba creciendo más y entrando de lleno a la etapa de la adolescencia.

“Estoy toda maquillada porque he llegado de trabajar, pero lo que quiero es dejar la comida lista, y a Valentina le ha provocado mi salsita blanca. No es por nada pero mi salsa blanca me sale buenaza”, comenzó diciendo.

“Tengo ganas de chismear... Valentina está de vacaciones pero está hablando con las amiguitas. En otro momento estaría pegadita a mi, pero ya... Los hijos van creciendo. Ella me ayuda siempre, es respetuosa, súper linda, pero así es la adolescencia”, agregó.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que al momento de preguntarle a sus fanáticos sobre sus planes en este Día de la Madre, la actriz se puso bastante nostálgica al recordar que será la primera vez que lo celebre sin su madre Doña Clarita, quien falleció hace algunas semanas producto del COVID-19.

“¿Qué planes para el día de la madre? Yo ahí media media, pero bueno... Cuéntame, yo sé que no podemos salir, pero chisméame”, dijo bastante sentida.

