Tula Rodríguez se encuentra viviendo un complicado momento en su vida personal, tras perder a su esposo Javier Carmona y su madre, Doña Clara Quintana hace poco tiempo.

Y es que la conductora de ‘En boca de todos’ hizo uso de sus redes sociales para contarle a sus seguidores que Marina Mora, quien asistió a su programa, le obsequió un ramo de flores, las cuales colocó en el lugar en donde le rinde homenaje a sus fallecidos.

“Gracias Marina, de verdad que los claveles están bien bonitos, porque yo tengo las cenizas de mi mamita y de Javier (Carmona) en casa”, expresó.

Sin embargo, la también actriz sorprendió a propios y extraños al confesar que su psicóloga le recomendó no tener en casa las cenizas de sus familiares, con el objetivo de cuidar su salud mental.

“Bueno, por recomendación de la psicóloga no debería tenerlo mucho tiempo, porque es retener la pena y eso estoy trabajando para poder soltarlo poco a poco”, comentó.

“Ahora me toca hacer TikToks. Sí, la vida continúa y no puedo estar con la pena. Me voy a poner a bailar, a hacer algunos audios y todo”, agregó.

