Clara Chía Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué, ha recibido toda clase de burlas y críticas en las redes sociales desde que se destapó su romance con la expareja de Shakira. En Perú, conductores como Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre se unieron a las críticas, pero Tula Rodríguez sorprendió a propios y extraños al defender a la joven de 23 años.

Durante el programa “En boca de todos” transmitido el 25 de agosto de 2022, Tula Rodríguez aseguró que Clara Chía Martí es una mujer bella, pero natural: “Todos creíamos que la novia, o sea, Clarita, era una chica que entre comillas 90-60-90 y resulta que ella no era (...) la mujer que tiene al lado es una mujer hermosa también, pero ella es la verdadera Clarita, una mujer sencilla, físicamente natural, como muchas”.

“La verdadera Clarita es una chica natural, sencilla, normal, es bastante jovencita, 22, 23 añitos, bastante jovencita, aparentemente ninguna operación ni ninguna cirugía, es una chica común y Gerard Piqué se enamoró de esta muchacha”, comentó la conductora.

“Bueno, no debe ser tan normal porque se tumbó a Shakira”, intervino Ricardo Rondón; sin embargo, Tula Rodríguez defendió a Clara Chía Martí y aseguró que Gerard Piqué y Shakira ya no estaban juntos: “No, no se la tumbó, ya estaban separados ¿no?”.

Asimismo, Tula Rodríguez indicó que solo Piqué y su novia saben cómo sucedieron las cosas: “¿Sabes qué pasa? Que estamos acostumbradas a ver pura chica plástica, pura chica reproducida y esta chica lo que está demostrando es que con la simpleza y la sencillez, terminó enamorando a este muchacho, que lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, las formas que se hayan dado, solamente ellos saben, pero esa chica es una chica simple, sencilla, común, como cualquiera y él se enamoró al parecer de esta chica”.

Fuente: América Televisión

