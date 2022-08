Este 24 de agosto de 2022, la revista ¡Hola! publicó las primeras imágenes de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martí, asistiendo a una boda. Las críticas de los usuarios y de la prensa no se hicieron esperar, entre ellos los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Durante el programa Amor y Fuego, ‘Peluchín’ comentó que nunca habíamos visto al jugador tan expresivo con Shakira: “Ni en 13, 14 años, no sé cuántos años tuvo de relación con la Shakira, jamás se le vio hacer este tipo de muestras de afecto”.

“Es como una forma muy mala, muy cruel -y olvídate de Shakira, los hijos- de demostrarle ‘asimila, ya estoy con otra persona, ya no te quiero, esto no da para más’”, afirmó Rodrigo González.

“Si él ya no tuvo reparos en mostrarse en un concierto públicamente, ya por qué después de eso se va a escoder, no ha tenido ni la consideración alguna ni por Shakira ni por los niños”, comentó Gigi Mitre.

Por su parte, Gigi Mitre descartó que Clara Chía Martí sea la mujer con la que la confundieron en Instagram: “No es la misma del Instagram porque la del Instagram era una chica regia, guapa, fitness, ella es una chica normal”.

“Es como Shakira sin HD”, dijo Rodrigo González. “A mí me parece que esta chica es una chica común y corriente, que no es que tenga un cuerpo espectacular, que no se parece ni en físico, contextura, textura y todo a Shakira, sino es una chica X, normalita, ese es su cuerpo”, opinó Gigi Mitre.

“23 años, parece la nona de la Shakira”, se burló ‘Peluchín’.

“Tiene las chichis caídas, es panzoncita, los brazos medios mofletes, es una chica normal, o sea, no es ninguna modelo. Eso es a lo que voy, cuando te van a sacar la vuelta, no pretendan que va a ser una chica mejor que uno físicamente, espectacular (...) igual te sacan la vuelta por más Shakira que seas, espectacular (...) entiendan, cuando te quieren sacar la vuelta... no subestimen a la gordita, la tímida porque esa se pachamanquea a tu marido igual”, expresó la conductora.

“¿Ves que es una chica normal? Tiene un cuerpo normal, sus caderas chorreadas, es una chica X, no es la perfecta, la modelo (...) se le ve el poto mofletudo, mira, no tiene los brazos marcados, nada, es una chica normal”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

