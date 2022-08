La tarde de este miércoles 24 de agosto de 2022, Rodrigo González comentó sobre la futura boda de Ethel Pozo y el productor Julián Alexander. quienes se casarán el próximo mes. El presentador aseguró que no tiene fe en el matrimonio de la hija de Gisela Valcárcel y el hermano de Michelle Alexander.

Según el popular ‘Peluchín’, la futura pareja de esposos no se conocen bien y su unión no va durar mucho. “¿Por qué asumes que no va a durar su matrimonio?”, preguntó Gigi Mitre. “¿Donde firmo?”, respondió Rodrigo González.

“No estoy deseándole que le vaya mal, yo le deseo a ella y a todas las personas que les vaya bien, pero yo siento por lo que he visto, por lo que observo, por su divorcio, por sus disfuerzos, por lo forzado que es todo que no va a durar”, agregó.

En esa línea, el presentador de Willax aseguró que Ethel Pozo y Julián Alexander son una pareja de redes sociales.

“Se van a conocer durante el matrimonio, se la han pasado entre los viajes y promocionar cuanto se aman, a que hora se han conocido, son parejas de Instagram”, expresó.

