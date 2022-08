Fuertes declaraciones. Ethel Pozo se encuentra contando las semanas para contraer matrimonio con Julián Alexander. Sin embargo, Susan Ochoa, quien estuvo como invitada especial en “América Hoy”, aseguró que “no le ve futuro a esta unión”.

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando la cantante peruana se animó a participar de un curioso segmento, y se fue con todo al hacerle una fuerte acotación a la hija de Gisela Valcárcel.

En el espacio, las conductoras hablaban de “canciones para olvidar a ese hombre”, cuando se mencionó el tema “Mi mayor venganza”, y Ethel Pozo reconoció que nunca lo había escuchado. “No la conocía”, dijo la conductora de América TV. “Algún día, quizás en algunos años, la cantes”, señaló la recordada artista que nos representó en Viña del Mar.

La engreída de Gisela se quedó en shock y recordó que antes ya había pasado por una situación de pareja complicada, en clara referencia a su exesposo Fernando Garabán. “No, no, ya me pasó, solo que no la sabía”, comentó.

Sin embargo, esto no quedó ahí. “¿Ethel no vas a poner estas canciones en tu matrimonio?”, le preguntó Janet Barboza, a lo que su compañera lo negó, y Susan Ochoa volvió a mandar su chiquita. “Por si acaso canto en divorcios también”.

