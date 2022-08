Durante el programa Amor y Fuego transmitido el 24 de agosto de 2022, la conductora Gigi Mitre cuestionó al futbolista Paolo Guerrero por lucirse públicamente con la brasileña Ana Paula Consorte, pese a que su relación con Alondra García Miró terminó hace pocos meses.

“Ya no está con Alondra, ahora está con ella, hasta hace poco aclaró que no tenía nada que ver con nadie, no quiso aclarar mediante sus gentiles mensajes que ya no estaba con Alondra, pero lo que sí quería dejar claro y que aclaremos aquí en el show, es que él no estaba saliendo con la chica con la que en ese momento nosotros señalábamos (...) estaba cuidándose por Ana Paula y nosotros jurando que iba a volver con Alondra”, comentó Rodrigo González.

Sin embargo, Gigi Mitre afirmó que, en su opinión, Paolo Guerrero está despechado: “Esta chica Consorte para mí no se ha metido en ninguna relación, pero sí creo que Paolo ha visto que Alondra está haciendo su vida y él al toque ha chapado a la primera que se le ha encontrado en el camino y ya le ha hecho creer que es su novia y ella ya va de ‘consorte’, literal”.

“Yo creo que no era necesario, muy rápido, aunque Alondra también en su momento fue rápida, yo creo que siempre debe de haber un respeto por la relación y se supone que han quedado bien, es como que ‘sabes qué, no me importaste nada, ya no, ya al día siguiente estoy enamorado de otra’, ¿entonces qué tanto estabas enamorado?”, cuestionó Gigi Mitre.

La compañera de Rodrigo González lamentó la poca consideración del jugador con la ‘ojiverde’: “El ser humano no sé hasta qué punto está llegando que no tiene consideración ni empatía por la otra persona (...) que esté con ella, pero por qué público, qué necesidad de subir historias y tal. ‘Sabes qué, me importaste tan poco que a los tres días ya estoy con otra’”.

Fuente: Willax Televisión

