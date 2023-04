Tula Rodríguez se animó a utilizar sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje al Grupo 5, quienes vienen celebrando sus 50 aniversario con tres fechas de conciertos en el Estadio San Marcos.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora comentó que varios cibernautas la habían etiquetado en la canción “Que levante la mano”, interpretada por Christian Yaipén, tema que representa el inicio de su romance con el fallecido Javier Carmona.

Recordemos que el 25 de octubre de 2007, Tula y Javier se conocieron en la fiesta de preventa de Latina TV. Ella era conductora del programa ‘El escuadrón’ y él, gerente general del la misma casa televisora. En dicho evento, bailaron la canción de cumbia e hicieron el famoso y conocido “click”, como lo explicó la misma exvedette.

“El show del Grupo 5 ha reventado y me da mucho gusto por mis compañeros que respeto, quiero y admiro. Aparte de eso me están etiquetando en la canción ‘Que levante la mano’. Sé que hoy queda el último concierto, etiquétame porque es mi tema. Disfruten”, dijo Tula mediante sus historias.

“Qué rico que los shows peruanos se llenen como ahora. Me hubiera encantado ir. Qué cólera me da no haber ido a este concierto, pero estoy feliz por ustedes, compañeros”, dice en un video que compartió en Instagram

