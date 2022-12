Tula Rodríguez sorprendió al dar una conferencia de prensa junto a Sheyla Rojas, anunciando que animarán un evento de salsa con Radiomar y ATV este 31 de diciembre. Y es que ambas conductoras no descartaron ingresar al canal 9 en este 2023.

“Uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir”, comenzó diciendo la exconductora de ‘En Boca de Todos’.

Luego de unos minutos, la prensa le consultó a la exvdette si estaría dispuesta a ir al programa de Magaly Medina, una de sus principales críticas y detractoras. “Dios mío, no creo que eso pasara. He grabado alguna vez una nota para Magaly, sin ningún problema, es más, ha habido un evento... pero he aprendido, no me hago drama con nada, pero estoy donde quiero estar”, agregó.

