La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, no pudo hacer caso omiso a los nuevos casos de coronavirus que se vienen dando en nuestro país. Y es que este hecho ha sembrado el pánico en las personas, quienes desesperamente van a farmacias y supermercados para adquirir mascarillas, alcohol, entre otros elementos.

Frente a esto, la presentadora mostró su indignación por las distintas personas que se quieren aprovechar de esta alarmante situación que atraviesa el país para inflar los precios de los productos.

“Es un descontrol lo que está pasando. He ido a comprar mi caja de mascarillas para mi esposo que necesita de cuidados especiales, y no hay. Y donde las están vendiendo se están pasando de vivos. Yo pagaba por una caja de mascarillas 20 soles, ahora me han pedido hasta 80 soles”, expresó a El Popular.

Asimismo, la esposa de Javier Carmona pidió calma a los ciudadanos, ya que el virus es una situación que puede ser controlada.

“Para empezar les pido a las personas que mantengamos la calma. Hay enfermos oncológicos o con otras enfermedades que requieren de las mascarillas porque están bajo de defensas. Seamos conscientes”, manifestó.

Tula cuenta también que varias personas no pueden encontrar los productos que necesitan para sus familiares que padecen enfermedades mortales y/o graves.

“Hay mucha gente que me ha escrito contando su drama. Personas con cáncer, que de verdad necesitan de esas benditas mascarillas. Un poco más de sensibilidad”, concluyó.