Tula Rodríguez estuvo enlazada en directo con el programa “En boca de todos”, donde se animó a revelar cómo viene atravesando este proceso de luto junto a su familia, tras el triste fallecimiento de exgerente de televisión Javier Carmona.

Y es que la conductora confesó que es un momento muy complicado para ella, pero más para su pequeña hija Valentina, que con tan solo 11 años se encuentra muy desconcertada con toda esta situación, motivo por el que Tula ha decidido tomarse unas vacaciones para poder sobrellevar este momento.

“Valentina es lo que más me preocupa porque es chiquita, porque perder a su papá debe ser duro y es algo que nos ha marcado (...) Me voy de viaje, gracias a ti Maju porque me estás dando tu casa en Máncora. Me voy con mi hija a gritar, a llorar quizá, pero es como botar todo porque me muero por estar en el programa”, expresó.

Por último, la también actriz confesó que piensa cumplir cada una de las promesas que le hizo a su difunto esposo, principalmente la de salir adelante y continuar con sus vidas.

“Estoy tranquila porque pude cumplir las promesas que le hice a mi esposo, cuidar de mi hija, salir adelante. En muy difícil, pero la vida hay que celebrarla y hacer lo correcto aquí porque no sabemos cuando nos cambia la vida”, finalizó.

