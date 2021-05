La conductora Tula Rodríguez reveló que no le cierra las puertas al amor, pero por el momento no está buscando una pareja.

“Hoy no tengo planes, no me interesa nadie como pareja. No la tengo, no la busco, pero es impredecible, uno no sabe cuándo las cosas pueden pasar”, señaló en América Espectáculos.

Sobre el hombre del que le gustaría enamorarse, Tula Rodríguez admitió que tiene presentes muchas de las características de su exesposo Javier Carmona.

“Yo vengo en combo y si primero la princesa que tengo a mi lado tiene que ganársela, tiene que ser un hombre, ay no sé, preparado, inteligente, es que voy a pedir todo lo que es Javier, entonces es un problema, me voy a quemar sola yo, así que si alguna vez me enamoro, va a ser especial con lo que tenga, mucho o poco”, explicó la conductora de ‘En boca de todos’.

Incluso Tula Rodríguez se animó a contar que le gustaría volver a casarse: “A mí sí me gustaría, si en algún momento eso pasara, obviamente apostar con el matrimonio”.

