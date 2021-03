Dio una mala noticia. Tula Rodríguez confirmó a través de su cuenta de Instagram que su madre, doña Clarita, falleció a causa del coronavirus o Covid-19.

Con 71 años de edad, la mamá de Tula Rodríguez dejó de existir luego de que se infectara junto a su familia. Ella no pudo hacerle frente al virus y falleció el día de su cumpleaños.

“Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años Mamita, Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante... Y hoy el mismo día de tu cumpleaños, 28 de marzo, Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva Vida Eterna”, escribió.

Tula Rodríguez, quien solo el año pasado perdió a su esposo Javier Carmona, reconoció no haber estado preparada para perder a su madre.

“Como siempre luchaste hasta el final, y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela, porque en cada paso que diste no sólo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca”.

Finalmente, Tula Rodríguez se despidió de su madre con un: “Gracias Mamá por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria eternamente. Te amo Clarita, un beso al cielo donde estas ahora disfrutando de la vida eterna, acá nos quedamos tus hijos a seguir cuidando de Don Tulo y de tus nietos como tú lo hubieras querido... sé que algún día nos volveremos a encontrar para vivir eternamente juntas. Te Amo hasta el infinito y más allá #DiosEsBueno #DescansaEnPazMamá #SiempreEstarasEnMiCorazon #MadreHija #Familia”.

