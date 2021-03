Maju Mantilla y Tula Rodríguez se animaron a confesar lo complicado que fue el tener que enfrentar la lucha contra el COVID-19 hace algunas semanas, y más que nada el dolor de estar alejadas de sus familias.

Por su parte, la esposa de Javier Carmona no pudo contener las lágrimas al recordar la última conversación que tuvo con su madre antes de entrar en cuarentena.

“Cuando partió de la casa para ser atendida de manera profesional, me decía: ‘tranquila hija aquí te espero’. Ella sabe que es lo máximo. Yo le dije que he sido viuda hace cuatro meses, y que no iba a ser huérfana de papá y mamá, eso no me lo voy a permitir, y me dijo: ‘tranquila que ya vengo a jod**’”, contó con la voz entre cortada.

Asimismo, Maju se sintió triste al recordar que el día que tuvo que regresar al programa “En boca de todos” abrazó muy fuerte a su esposo y sus hijos.

“Me siento contenta porque nuevamente sientes libertad luego de haber estado encerrada tanto tiempo. Primero agradecer porque ya estoy con mi familia que era lo que más extrañaba (...) Abracé a mis hijos y me puse a llorar, fui a su cuarto y les dije que ya estaba bien”, comentó.

