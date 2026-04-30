“Siempre le tuve fe a la obra, pero no imaginé que llegaríamos a hacer tres temporadas y siempre con sala llena… Así como ustedes se matan de la risa, nosotros también”, comparte Magdyel Ugaz sobre el fenómeno teatral que entra en su recta final.

La comedia teatral “Una semana nada más” vive sus últimos días en Lima tras una temporada marcada por el éxito rotundo y funciones a sala llena, consolidándose como uno de los montajes más comentados y celebrados por el público.

Con una propuesta que combina humor, emoción y situaciones profundamente humanas, la obra ha logrado una conexión directa con los espectadores, quienes responden con risas y ovaciones en cada función.

Escenas de “Una Semana Nada Más”

“Siempre le tuve fe a la obra, pero no imaginé que llegaríamos a hacer tres temporadas y siempre con sala llena… Así como ustedes se matan de la risa, nosotros también. Mejores compañeros no he podido tener”, comenta Magdyel Ugaz, destacando también el vínculo construido dentro del elenco.

Armando Machuca, por su parte, invita al público a no perderse esta última oportunidad: “¿Sabes cómo yo disfruto viviendo el teatro? La paso súper bien, ha sido una temporada maravillosa. No se pierdan esta última semana”.

El actor Cristian Rivero también resalta el impacto de la obra en el público: “El proceso ha sido maravilloso, es una obra increíble. El mejor pago de esta obra ha sido la risa de la gente; el público nos agradece al terminar la obra y eso nos llena de alegría”.

A lo largo de sus distintas temporadas, “Una semana nada más” ha logrado mantenerse vigente gracias a una historia cercana que aborda, desde el humor, las relaciones, la convivencia y esas verdades que muchas veces se evitan, generando una identificación inmediata con el público.

En su semana final, la producción invita a quienes aún no la han visto —y a quienes quieren repetir la experiencia— a sumarse a esta despedida cargada de risas, complicidad y momentos inolvidables.