La exchica reality, Alejandra Baigorria, habló fuerte y claro sobre la separación de Vania Bludau con el norteamericano Frank Dello Russo. Y es que la mejor amiga de la modelo reveló que está de acuerdo con su decisión, pues ese hombre no le permitía ser ella misma.

“Yo también me iba a casar y mi relación se terminó. Un anillo o compromiso no te engancha a que no tengas que terminar una relación. Si tú no te sientes bien con él, algo no te gusta o algo pasó, no tienes por qué casarte. Tienes todo el derecho de decir hasta aquí, y mejor no dar un paso, ni firmar un papel”, señaló Baigorria a través de un live en Instagram.

Asimismo, la empresaria dejó en claro que la modelo tiene todo su apoyo como amiga. “Vania tienes todo mi apoyo. Yo he conversado con ella por teléfono y sé cómo son las cosas. Es es la mejor decisión que ha podido tomar. Por fin la veo, no sé si se dieron cuenta pero puedo ver a una Vania leal, la que puede fluir y bailar. La que puede hacer lo que le da la gana. Ese es mi punto de opinión, la tenían contraída sin ser ella. Cuando un hombre no te deja ser tu misma no vale la pena. Ahora Vania es la Vania de siempre, la que todo mundo quiere ver, esa es mi opinión”, manifestó.

Por otra parte, Alejandra siguió contestando a sus seguidores sobre las cualidades que debería tener una futura pareja."Peruano o extranjero, la verdad lo que venga. No tiene nada que ver", indicó Baigorria, quien igualmente descarta cualquier relación con George Forsyth.

TE PUEDE INTERESAR