La exchica reality, Vania Bludau, aparenta de alguna u otra manera a través de sus redes sociales, estar tranquila tras el rompimiento con Frank Dello Russo. Sin embargo, en algunas ocasiones, la modelo parece llenarse de melancolía y reflexiona al respecto.

“Desaparecerá de tu vida todo lo que no vibre igual a ti. No te sientas mal por evolucionar. No ha perdido nada, te has ganado a ti”, se logra leer en el mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que recordemos que luego de cuatro años de relación y una boda próxima a realizarse, la exbailarina decidió ponerle fin a su relación con el abogado, a quien le encontró recibos electrónicos de la suscripción a la conocida aplicación Tinder.

Vania eliminó todo tipo de contenido, sea fotos y videos, de sus redes sociales, mientras que Frank no ha realizado la misma acción y sigue teniendo todos los momentos capturados en imágenes.

El programa de la ‘Urraca’ reveló con detalles el motivo del rompimiento. “Dicen los amigos cercanos de la modelo que ella le encontró unas facturas donde pagaba en esa red social de soltero, donde la gente se conecta y te invita a salir. Entonces ella se sintió traicionada”, dijo Medina.

