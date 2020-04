Tras los recientes escándalos de la pareja de youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, debido a los comentarios y videos expuestos por Lizbeth Rodríguez, el influencer anunció su separación a través de un video en YouTube. Asimismo, dio la noticia que cerrará su canal dado a que se encuentra atravesando por un mal momento.

Pantoja publicó un video en el que tituló “Adiós” y explicó que no vive con Loaiza desde que empezó el escándalo, a pesar de que muchos de sus seguidores comentaron que aún se encontraban viviendo juntos.

"Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes. Está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes”, explicó Juan de Dios.

"Ella me pidió que me fuera, Kimberly me terminó... Yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así”, agregó el influencer.

Asimismo, Pantoja se disculpó públicamente con Loaiza y le pidió que reconsidere su decisión. “Se puede cambiar por amor... No puedes dejar que te calienten la cabeza... Olvida lo mal que estuve en muchas ocasiones, tú sabes lo explosivo que soy, enojado sé que te he tratado mal,no puede terminar esto así”, dijo.

El youtuber agradeció a sus seguidores y pidió "que no estén tristes, todo pasa por algo y hay que pensarlo de esa manera”.

Como se recuerda, Lizbeth Rodríguez arremetió contra Pantoja y lo amenazó de publicar pruebas que demostraban una infidelidad hacia Kimberly Loaiza; sin embargo, los videos fueron expuestos de manera anónima en Twitter.

No obstante, Juan de Dios aclaró que los clips eran de hace muchos años atrás cuando no se encontraba con Loaiza.

