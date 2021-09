La historia del señor Betto Franco conmovió a todos los entrenadores de ‘La Voz Perú Senior’ este lunes 31 de agosto de 2021 luego que reveló que asistió solo al concurso porque perdió a todos sus familiares.

Y es que cuando el Dúo Pimpinela le consultó con quién había asistido al canal, el hombre mencionó que había llegado solo, lo que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

“Buenas noches Betto, bienvenido. Lucía aquí. Con quién has venido hoy”, preguntó Lucia Galán. “He venido solito, todos están arriba. Falleció mi esposa, toda mi familia y yo soy hijo único. En la actualidad, estoy solo, dedicado a la música, mi mayor compañera, por eso estoy aquí para cantarle a la gente. Sé que ellos están aquí, con la energía que me transmiten es lo que sale la voz, la canción, salen las ganas”,

Al respecto, la cantante Daniela Darcourt intervino y le dijo Betto que ahora no se sentirá solo y además resaltó las ganas del participante de 62 años.

“A partir de ahora en adelante nunca más se sentirá solo, nosotros somos su familia, de aquí hasta el día en que nos toque irnos… Siempre digo que las personas que atravesaron por emociones fuertes son las que realmente conocen los sentimientos en un 100%. Esa manera tan bonita y peculiar de presentarnos esta canción”, sostuvo Daniela.

El abuelito de 62 años logró pasar la audición a ciegas con una espectacular presentación de ‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel y su historia se convirtió en viral en Twitter.

