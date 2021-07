Gianluca Lapadula no solo se ha ganado el corazón de miles de peruanos, sino también una gran cantidad de seguidores en Instagram, donde acumula más de 1 millón de ‘followers’. Al parecer, Tilsa Lozano se habría contagiado de la fiebre del ‘bambino’ de la selección peruana .

Según un usuario de Twitter, la ex ‘Vengadora’ estaría siguiendo al popular futbolista en dicha red social. Pero no solo eso, el internauta acompañó tal información con un peculiar meme que dice “Va a suceder de nuevo…”, en referencia a la relación clandestina que tuvo Tilsa Lozano con el también futbolista Juan Manuel Vargas.

Ante la viralización de este meme, los usuarios no dudaron en reaccionar con otros comentarios igual de irónicos como “Se viene nuevo episodio”, “Tilsa aléjate”, “Respeten a la esposa de Lapadula” o “Gracias a Dios, él está en Italia la mayor parte del tiempo”.

Además, otros memes igual de ocurrentes circularon en Twitter ante el posible acercamiento entre la modelo y el ‘Bambino de los Andes’.

No obstante, actualmente se puede comprobar que la ex ‘Vengadora’ no sigue a Gianluca Lapadula en Instagram, lo que podría deducir que la imagen era falsa o que la modelo decidió darle ‘unfollow’ al futbolista de la ‘Blanquirroja’.

Cabe resaltar que, tanto como Tilsa Lozano y Gianluca Lapadula, tienen pareja formal. El delantero de la selección peruana está casado con Alessia Lapadula desde el 2016, con quien tiene tres hijas. Por su parte, la pareja de Tilsa Lozano es el deportista Jackson Mora.

