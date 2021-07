Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano que dio vida al personaje de Ludovico en la “Familia P. Luche”, reaccionó a los rumores en torno a una supuesta separación entre su padre y Alessandra Rosaldo, quienes recientemente cumplieron nueve años de casados.

Los rumores surgieron a principios del pasado mes de junio y tras el estreno de la segunda temporada de “De viaje con los Derbez”. Martha Figueroa, conductora del programa “Con Permiso”, opinó que la pareja podría divorciarse debido a que la cantante se la pasó descalificando a su esposo durante todo el reality show.

Ante esto, el hijo de Eugenio Derbez se pronunció luego de haber sido abordado por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se mostró sorprendido cuando lo cuestionaron respecto al tema.

“No los he visto en un ratito, pero no. Yo estoy súper bien, los veo perfectos. No puedo comentar de eso, pero según yo, no”, declaró el también actor sobre la situación del matrimonio.

Por otro lado, Vadhir dejó en claro que mantiene una estrecha relación con Mauricio Ochmann, expareja de su hermana, la actriz y modelo Aislinn Derbez.

“Se le quiere muchísimo a Mau, no porque haya pasado eso ya nunca lo volveré a ver. Nos llevamos increíble todos, mi hermana igual se lleva super bien con él todavía (...) yo estoy feliz de que los dos estén contentos ahorita y estoy más enfocado en mi chamba y todo eso que en dramas y chismes”, mencionó.

Vadhir Derbez confirmó que actualmente está soltero y dijo que cuando formalice alguna relación, lo dará a conocer a los medios de comunicación. “Ando conociendo gente, ando de soltero, ya que cuando haya algo formal lo diré”, dijo a la prensa.

