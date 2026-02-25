El pasado 19 de febrero, Latina Televisión realizó la conferencia de prensa de “Valentina Valiente”, su nueva apuesta de ficción nacional que se estrenará en marzo y que promete convertirse en la historia más emocionante del año.

Desde el ingreso, los invitados fueron transportados al corazón del barrio San Jerónimo, escenario principal de la novela. Una réplica de calle limeña con semáforos, ambulantes, carritos sangucheros, emolienteros, etc.

(Ernesto Quilcate/ @photo.gec)

La conferencia arrancó con una impactante presentación musical, donde estaba Valentina en una coaster, e interpretó el tema principal “Chica Valiente”, canción oficial de la novela interpretada por Mayra Goñi junto a Hermanos Yaipén. Dentro del bus viajaban reconocidos influencers como Milenka Nolasco, Los Coneros, Maykol Show, Christian Company, entre otros, quienes fueron parte de esta experiencia musical.

Al descender del vehículo, Mayra se dirigió al escenario principal donde la esperaban Los Hermanos Yaipén para continuar el espectáculo en vivo, desatando aplausos y marcando oficialmente el inicio de la presentación.

El momento romántico no se hizo esperar cuando Valentina y Alejandro, interpretados por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, protagonizaron una escena musical que culminó con un apasionado beso, desatando aplausos y ovaciones.

(Ernesto Quilcate/ @photo.gec)

La noche también reveló el lado más intenso de la trama con la aparición de Don Edmundo, interpretado por el primer actor Roberto Moll, quien dejó claro que tras 15 años de un atentado que marcó su vida, continúa aferrado a la esperanza de encontrar a su nieta, sin saber que el destino podría estar más cerca de lo que imagina.

El conflicto se intensificó con la imponente entrada de Frida y su hija Macarena, interpretadas por Mariel Ocampo y Alessa Wichtell, quienes prometen convertirse en el eje del caos en la vida de Valentina.

La conferencia culminó con la presentación oficial del elenco completo, integrado por figuras de amplia trayectoria como Haydée Cáceres, Katia Condos, Pierina Carcelén, Pietro Sibille, Flor Castillo, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Gustavo Borjas, Leandra Núñez, Brahian Labarthe, Mara Minor, Ekaterina Konysheva, Axah Herrera y Sebastian Olivencia.

(Ernesto Quilcate/ @photo.gec)

Miguel Zuloaga, director de ficción, habló sobre el nuevo estreno de Latina Televisión.

“Valentina Valiente tiene todos los ingredientes para convertirse en una novela que deje huella, una historia que emocione, que conecte y que se quede en el corazón de todas las personas que nos van a ver. Es un elenco de lujo, de primer nivel, con actores de gran trayectoria y rostros nuevos que darán mucho que hablar. Dentro de muy poco, todos los peruanos van a disfrutar de esta gran historia llena de pasión, intriga y mucho más”.

“Valentina Valiente” es una historia moderna donde el barrio y la alta sociedad chocan, donde el amor deberá enfrentarse a prejuicios, ambiciones y secretos del pasado. Una ficción familiar que combina romance, intriga y emoción.