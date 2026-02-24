“¡Gracias!” es la respuesta que brindan los integrantes de Hombres G, acaso el grupo español más importante del mundo. En cuestión de horas, su show programado para el 29 de octubre agotó todas las entradas puestas a la venta en Teleticket. Con ello, la banda que ya ha llenado en dos ocasiones el Estadio Nacional vuelve a repetir la hazaña en la región por tercera vez, en el marco de su gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”.

Sin lugar a dudas, el icónico grupo de rock ha sabido celebrar a lo grande sus 40 años de trayectoria. La gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida” no solo es un repaso por sus reconocidos temas como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Sufre mamón”, “Venezia”, “Visite nuestro bar” y “Temblando”, entre muchos otros, sino que también incluirá nuevas canciones y “grandes sorpresas” que han generado una expectativa especial entre sus fanáticos.

El rotundo sold out confirma la vigencia y el enorme arrastre que mantiene la banda española en Latinoamérica. Su música ha trascendido generaciones, conquistando tanto a quienes crecieron con sus clásicos en los años ochenta como a un público joven que hoy corea sus canciones con la misma pasión, consolidándolos como un referente indiscutible del pop rock en español.

A lo largo de estas cuatro décadas, el grupo ha sabido reinventarse sin perder su esencia, manteniendo la frescura y energía que los caracterizó desde sus inicios. Ese equilibrio entre nostalgia y actualidad es precisamente lo que ha convertido esta gira en un evento imperdible, donde cada concierto se transforma en una experiencia colectiva cargada de recuerdos, emoción y conexión con el público.

La gira también es la plataforma perfecta para promocionar el documental que lleva el mismo nombre del tour. Esta nueva seguidilla de conciertos los llevará por distintos países de Latinoamérica y Europa, convirtiendo cada presentación en una verdadera celebración del rock en español que ha marcado a varias generaciones.

“Gracias Lima por tanto amor. Nos vemos muy pronto por Perú para llevarles la música de hoy y de todos los tiempos”, señalaron los artistas, quienes actualmente continúan con una exitosa e imparable gira por el Viejo Continente.