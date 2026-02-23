El dúo Pimpinela, formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, llega a nuestro país con un nuevo show titulado “Especial Día de la Madre”, un espectáculo único que presentarán en vivo este 15 de mayo del 2026 en Costa 21, San Miguel.

Este año, la celebración en el mes de mamá tendrá un toque especial que, sin duda, encantará a todas con el concierto del icónico dúo argentino.

Pimpinela ha tenido una larga y exitosa carrera de más de 44 años; ambos hermanos comparten la voz y la autoría de muchas de sus canciones, que combinan el pop latino con la influencia del teatro musical y las telenovelas. Entre sus grandes éxitos se encuentran ‘Olvídame y pega la vuelta’, ‘A esa’, ‘Por ese hombre’, ‘Dímelo delante de ella’, ‘Ahora decide’, ‘Valiente’, ‘Traición’ y más canciones emblemáticas de amor y desamor.

Las entradas para el concierto de Pimpinela en Lima estarán a la venta a través de la web de Teleticket.