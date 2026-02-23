Alessia y Vambina presentan oficialmente “Sigo Sigo”, la producción musical que marca el punto de partida de una nueva etapa creativa. Más que un simple sencillo, el tema se plantea como el primer capítulo de un universo artístico que combina cumbia contemporánea, narrativa visual y una identidad sonora para audiencias locales e internacionales.

Las hermanas Rovegno presentan “Sigo Sigo” como una exploración de la persistencia emocional desde una mirada activa y contemporánea. El tema no se detiene en la nostalgia ni en el desamor evidente; transforma la repetición en afirmación y la insistencia en movimiento. La frase “sigo sigo” deja de ser lamento para convertirse en impulso: una declaración de continuidad frente a aquello que cambia de forma pero no desaparece.

En lugar de ofrecer una resolución simple, la canción habita la tensión entre memoria y decisión, convirtiendo esa dualidad en ritmo. Así, “Sigo Sigo” conecta con una experiencia universal, no desde la fragilidad, sino desde la determinación emocional.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que introduce las primeras pistas del universo visual que el dúo empieza a construir. Símbolos, atmósferas oníricas y códigos estéticos se entrelazan en una propuesta donde lo popular convive con lo conceptual.

En un momento en que la cumbia vive una nueva expansión internacional, Alessia y Vambina se suman a esta ola con una propuesta fresca, femenina y contemporánea. Su proyecto no busca replicar fórmulas, sino reinterpretar el género desde una sensibilidad actual, con una identidad visual y sonora con la que van construyendo su propio universo.

“Sigo Sigo” se presenta así como el inicio de una historia mayor. Un primer mensaje que deja abierta la pregunta: ¿es esta la primera señal de un álbum que viene en camino?

Sobre Alessia y Vambina

Alessia y Vambina son las hermanas Rovegno, artistas peruanas que hoy inician una nueva era como dúo musical. Herederas de un linaje artístico reconocido, han decidido construir un camino propio dentro de la industria musical, apostando por la cumbia contemporánea con una mirada global, una estética visual definida.