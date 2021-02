La modelo Valeria Roggero confirmó que se sometió a una cirugía estética recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, la sobrina de Jefferson Farfán reveló que decidió ponerse implantes de mama.

“Me he operado los senos! Era una operación que quería realizarme hace mucho tiempo pero no encontraba al doctor indicado. Fui a varios y ninguno me daba la confianza”, escribió Valeria Roggero.

La modelo aseguró que está conforme con su cambio: “Me tomé esta foto con Manu (cirujano) para el recuerdo en mi última revisión, pero la publico porque sé que él es un gran profesional. Una gran persona y amé el resultado”.

De otro lado, Valeria Roggero aseguró que no se ha inyectado los labios: “No me tocaría los labios”, sentenció.

Así lucía antes

Foto: Instagram Valeria Roggero

Foto: Instagram Valeria Roggero

Así luce tras la operación

Foto: Instagram Valeria Roggero

Foto: Instagram Valeria Roggero

