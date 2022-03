Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram este jueves 3 de marzo. La modelo quiso realizar un LIVE haciendo un tutorial de maquillaje, pero los usuarios le recordaban su ampay besando a un tablista y la presunta infidelidad.

Incluso, los usuarios la empezaron a comparar con Melissa Paredes y hasta le preguntaron su opinión sobre la modelo. Como se recuerda, Melissa fue ampayada besando al bailarín Anthony Aranda, provocando que Rodrigo Cuba le pida el divorcio.

“No puedo decir nada de Melissa Paredes, no la conozco”, sostuvo la expareja del futbolista de la Selección Peruana.

Revello no se dejó intimidar por las comparaciones, y agregó: “la verdad no sé quién es esa mujer, o sea si sé quién es, pero no la conozco”.

Asimismo, le preguntaron qué piensa del ‘afectado’ Rodrigo ‘Gato’ Cuba y de su nueva relación con la empresaria Ale Venturo.

“¿Ale Venturo y ‘Gatio’ Cuba? ¡Los amo a los dos!!! Yo soy team Ale Venturo y ‘Gato’ Cuba... 100%”, exclamó la modelo.

