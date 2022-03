El periodista Samuel Suárez se refirió a las revelaciones que la madre de Juan Víctor Sánchez hizo sobre la influencer Andrea San Martín, quien en un audio admitió que tenía que fumar marihuana para mantenerse tranquila.

“La Andrea San Martín ahorita no debe querer salir debajo de su cama después que la expusieran audios, fotos -que obviamente son reveladoras por completo- y nada, las pruebas ahí están, ya están expuestas”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

“Mira los archivitos que tenía guardados la familia de Juan Víctor, no lo han sacado antes público, pero ahora se vieron en la obligación de hundir a Andrea San Martín con todo y vaya que lo van a lograr con esto, ah, de todas maneras”, comentó.

Samuel Suárez aprovechó para bromear y afirmó que no le gustaría cruzarse con una familia como la de Juan Víctor Sánchez: “Por eso es que me voy a quedar soltero toda mi vida, Dios me libre e cruzarme con una familia sí”.

Asimismo, ‘Samu’ comentó que, con esta información, Andrea San Martín ya no tendría posibilidad de regresar a ‘La banda del chino’: “Y si por ahí Andrea San Martín tenía así, un poquito de esperanzas de volver a trabajar en América, después de haber hecho el pedido y todo, después de esto yo lo veo bastante verde, ah, tan verde como el ‘ja ja ja’, ahí está ya, la hundieron por completo, creo yo”.

Samu sobre Andrea San Martín - diario OJO

Fuente: Instarándula

