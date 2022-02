¿Reconciliación a la vista? Sergio Peña sorprendió a propios y extraños al realizar una peculiar publicación en sus redes sociales, donde aparece junto a su aún esposa, Valery Revello, quien estuvo en el ojo de la tormenta pública por presuntamente haberle sido infiel al seleccionado con un joven surfista, con quien fue captada ingresando a un hotel.

Y es que recordemos que tras este bochornoso ampay, la modelo confesó sus sentimientos por el futbolista peruano. Esto se da un día después de que Peña emitió un comunicado donde daba a conocer que se encontraba separado de su pareja hace algunos meses atrás.

En ese sentido, Valery Revello confesó que no planea tener una relación con nadie, pues a pesar de estar separada desde hace algunos meses de Sergio Peña, aún siente amor por él.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quité y tampoco lo pienso hacer porque no tengo, ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda, no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, semanas después, Peña utilizó sus redes sociales para publicar un video de lo que fue el mágico cumpleaños de su pequeña hija, que tuvo fecha el 9 de enero del presente año, donde se le ve compartiendo muy ameno con Valery Revello. ¿Será que solucionarán sus problemas como pareja por el bien de su bebé?

“Este es el vídeo del cumpleaños de mi princesa, fue hace más de un mes pero no podía dejar de subirlo. La amo con todo mi corazón y me hizo feliz ver cómo disfruto cada minuto de su cumpleaños 09/01/2022″, escribió como descripción del clip.

