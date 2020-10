Un comentario de Vanessa Terkes en sus redes sociales generó tremenda polémica entre sus seguidores. Y es que la actriz quiso promocionar una marca de ropa que utiliza frases motivadoras en sus estampados.

“Hoy me gritaron Chola... y me dio risa, hay gente ignorante que cree q eso es un insulto, pues corriendo fui a ponerme mi polo porque lo que no entienden es que yo SI SOY 100% CHOLA y a mucha honra”; escribió junto a una fotografía de ella luciendo una camiseta.

Una usuaria no estuvo de acuerdo con el mensaje de la actriz, cuestionándola por supuestamente “lucrar” con la palabra “chola” para conseguir más seguidores.

“Intentas lucrar con una palabra que ha sido ridiculizada y estigmatizada por años...”; opinó la seguidora de Terkes.

Vanesa respondió inmediatamente y dijo que si quisiera tener más seguidores, se pondría un hilo dental.

“Te invito a leer el diccionario lo que significa CHOLA antes de poner un comentario tan ignorante (...) ¿Lucrar? Si quisiera lucrar me pondría un hilo dental y uy vieras cuántos seguidores tendría, querida; lo mío es una identificación de acuerdo a mi raza y origen el cual, claro está, tú no conoces”.

