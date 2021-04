¡Fuertes declaraciones! Vanessa López estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde reveló lo cansada que se encuentra por las innumerables cartas notariales que le para enviando su expareja, Carlos ‘Tomate’ Barraza.

“En el acta de conciliación él se refiere que no puedo hablar de él en redes sociales, y la televisión no es una red social (...) Me ha llenado de cartas notariales. Eso para mi es como un acoso, yo tengo estrés, cuido a mi bebita 24/7 y llenarme de ese tipo de cosas a mi me incomoda”, comenzó diciendo.

Asimismo, la joven madre de familia acusó al cantante de haberle sido infiel en muchas oportunidades cuando aún estaban casados y también haberla maltratado psicológicamente.

“Fueron forcejeos, jaloneos entre nosotros. Yo me divorcié y aún estaba enamorada, pero estaba cansada por las infidelidades, un montón de cosas que pasaban dentro del matrimonio. Carlos es muy celoso. Yo he tenido para denunciarlo a él por maltrato psicológico. Él me humilla mucho, hasta ahora me dice que nadie me va a hacer caso por ser madre soltera o por tener dos hijos”, expresó Vanessa.

“No le gusta perder, y yo te apuesto que después de esto él va a seguir demandando. Yo quiero estar bien por mi hija, lo único que pido es que me deje hacer mi vida tranquila, yo no lo molesto por cosas privadas que hace él”, finalizó.

