Han pasado 13 años desde que Vanessa Tello se hizo conocida como “la chica del comercial de la sombrilla”, luego de su breve participación en un spot de televisión de una empresa móvil y gracias al cual alcanzó mucha popularidad.

Es por ello que la ahora nutricionista decidió sumarse a uno de los challenges que están de moda en Instagram para recordar su época de modelo y grabó un video en compañía de su pequeña hija al ritmo de “El tema del verano”.

“¡Cumplí el reto! Me llegaron muchos mensajes contándome sobre esta nueva tendencia y me dijeron que tenía que hacerla. Y yo: ...”, escribió inicialmente junto al clip en el que aparece bailando la pegajosa canción.

“Si les digo la verdad, ¡Me moría de vergüenza! Pero después pensé: ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza? No me arrepiento de ninguna etapa de mi vida, y mi etapa de modelo fue sobre todo divertida”, agregó.

“Así que decidí hacerlo y de la mejor manera: ¡Divirtiéndome! Recordando un poco lo que fue hace algunos años y ahora con Isa (le encantó la canción)”, finalizó en el texto de la publicación que ya superó los 7,300 “Me gusta”.

