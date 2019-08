Tras el escandaloso final de su matrimonio con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, Vanessa Terkes aseguró que no piensa en iniciar nuevamente una relación amorosa. ¿Qué fue lo que dijo?

“Ahorita estoy bien, estoy tranquila, estoy contenta, estoy conociéndome a mí más. Estoy con mi familia, mis amigos, con mis nuevos emprendimientos, estudiando”, aseguró.

En declaraciones a América Espectáculos, Vanessa Terkes indicó también que está “contenta y tranquila”: “Yo estoy bien yo sigo para adelante, como ya lo he dicho en algún momento ahorita ni retroceder para tomar impulso (...) Vamos para adelante, vamos con mente positiva siempre, con todas la ganas, la buena onda, la fe en Dios".

Confesó que no le guarda rencor a nadie porque "ese tipo de cosas no te ayudan a avanzar”.

Al ser consultada sobre el proceso judicial que entabló contra George Forsyth, Vanessa Terkes dijo que lo está viendo mi abogada y pidió que no le vuelvan a preguntar sobre el tema.

"Realmente yo no quiero que me diga nada, ni me quiero enterar. Ese tipo de cosas te pueden hacer retroceder”, sostuvo.

Tras su ruptura con Forsyth, Terkes actualmente es coanimadora en En Boca de Todos y estudia diseño de interiores.