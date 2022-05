Vania Bludau utilizó su redes sociales para pronunciarse por los chats de WhatsApp que viene compartiendo su expareja Mario Irivarren en los programas de espectáculos. Además, descartó ser una persona homofóbica.

Y es que en una de las conversaciones que leyó Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’, en la edición del 17 de mayo, Vania le reclamaba a Mario por irse con su amigo y dejarla sola. “El colmo... Estás en tu casa de playa, estás con tu novia y de pronto recibes un mensaje de un amigo que es gay para que bajes a jugar vóley”, le había escrito la modelo.

“No me gusta que pares con cabr... y que te pulsean. O sea, yo no paro con hombres, ni con lecas que me quieren levantar”, le escribió en otro momento a Mario.

Vania fue recriminada en redes sociales por estos comentarios de índole homofóbica. “Ahora resulta que soy homofóbica porque no me gustaba que mi pareja ande con alguien que le ofrecía dinero por “servicios” (...) no sabía que eso es normal. Felizmente no tengo esa necesidad ni tampoco que me pongan el trago en una fiesta. ¡Qué infeliz! Aclaro esto porque cada vez aumentan los calificativos hacia mi. Mis amigos LGTB merecen respeto así que no saquen de contexto. Lamentablemente es muy usual que los jóvenes hagan eso. Los respeto mas no lo comparto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al respeto Rodrigo González mostró su indignación por la respuesta de Vania: “ella dice ‘yo le dije cabro porque era score, porque ofrecía sus servicios, no porque yo sea homofóbica ah”.

Vania Bludau responde a criticas

