La modelo Vania Bludau decidió pronunciarse en sus redes sociales este martes 17 de mayo de 2022. La exintegrante de Combate se mostró indignada tras las últimas revelaciones de Mario Irivarren, quien mostró conversaciones de WhatsApp en donde se evidencia la relación tormentosa que mantuvieron.

En su cuenta de Instagram, la expareja de Christian Domínguez expresó su impotencia y aseguró estar arrepentida de haberse callado.

“Prefiero ahogarme en mis lágrimas de cólera y arrepentimiento por no denunciar que seguir con esto. (…) Mujeres, ¡no sean como yo! No callen nunca una agresión, denuncien a tiempo, no normalicen ni dejen que las intoxiquen”, manifestó en un primer momento.

En el segundo párrafo, Vania Bludau afirmó que ya no hablará sobre el tema: “Me he ganado a pulso el que muchos de ustedes crean que nada me importa y es que soy así, nada me importa más que mi bienestar y el de los míos. Pueden seguir hablando y opinando, por mi parte ya no encontrarán nada”.

“Yo sigo con mi vida, un día siempre mejor que el otro y así lo decreto. No saldré a llorar para dar pena o ser más creíble, así esté devastada, no lo hice antes ni lo haré ahora. El tiempo siempre es el mejor juez”, finalizó.

