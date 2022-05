Una guerra de nunca acabar. Vania Bludau y Mario Irivarren siguen dando qué hablar en todos los medios de comunicación. Y es que día a día ambos se siguen enviando misiles y diferentes mensajes mediante sus redes sociales, luego que la modelo acusara públicamente al excombatiente de haberla agredido físicamente.

Y es que esta vez, el programa “Amor y Fuego” evidenció unos cuantos comentarios que dejó la morena en su cuenta oficial de Instagram, que dejaría al descubierto detalles de la vida íntima de su expareja.

Según leyó el conductor Rodrigo González, la influencer le contestó a varios de sus seguidores, quienes le aconsejan sobre su pasado romance con el exchico reality. “Debería ir a un psicólogo. A veces esas reacciones violentas se deben a traumas o cosas fuertes que pasaste en la vida o cosas de niñez”, le dijo una fanática.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que grande fue la sorpresa e indignación de los conductores de Willax TV cuando leyeron la respuesta de Vania Bludau. “Lo mismo digo. Enterarse a los 20 años que tu padre tenía tres familias al mismo tiempo, le afectó”, confesó la modelo.

Mario asegura que Vania lo está difamando

El excombatiente Mario Irivarren rompió su silencio y decidió pronunciarse en el programa “América Hoy”, donde dejó entrever que estaría evaluando la posibilidad de demandar y desenmascarar a su expareja, Vania Bludau, luego que ella lo calificara de “agresor” en reiteradas ocasiones y en distintos medios de comunicación.

“Una cosa es que yo acepte que tengo un carácter fuerte y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor, porque no existe ni una sola prueba porque esos hechos jamás ocurrieron (...) Todo tiene un límite, y ese límite ya se sobrepasó por mucho. Yo lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han hecho y no pienso parar hasta que así sea”, dijo.

